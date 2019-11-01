Глава НАО сообщил о причине трагедии в детском саду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил, что причиной трагедии, произошедшей с ребенком в детском саду «Сказка», стало равнодушие к своим обязанностям и неисполнение должностных инструкций.

«Мы должны понять - многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Если бы все выполняли свои обязанности, как предписано по инструкции, если бы не казалось, что все слишком благополучно и ничто не угрожает, удалось бы избежать этой трагедии», - цитирует РИА Новости главу региона.

Цыбульский подчеркнул, что число виновных может оказаться шире, чем два уже задержанных человека.

«Все, кто проявил равнодушие, понесут максимально возможное наказание», - отметил губернатор.

Страшная трагедия произошла 31 октября. Пьяный мужчина во время тихого часа вошел на территорию дошкольного учреждения с ножом и нанес смертельное ранение шестилетнему мальчику. Подозреваемый был задержан на месте.