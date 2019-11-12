«Если не смогу читать, сойду с ума»: арестованный доцент СПбГУ попросил очки в камеру

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которому предъявили обвинения в умышленном убийстве собственной студентки, встретился с представителем Общественной Наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, который проверил условия содержания арестованного.

Соколов рассказал, что с ним обходятся хорошо. Единственное, о чем мужчина попросил, - это принести очки.

«Мне нужны очки, я слезно прошу очки, чтобы мне разрешили очки», - заявил он.

Соколов признался, что без очков он «сходит с ума».

«Я человек научного труда, я постоянно работаю и пишу книги и так далее и для меня сейчас это просто как сумасшествие. Я просто прошу дать возможность читать», - попросил он.

Напомним, Соколов взят под стражу до 8 января 2020 года. Он признался в убийстве молодой девушки и оформил явку с повинной.

В минувшую субботу мужчину достали из реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные конечности девушки и пистолет. Позднее правоохранители нашли в квартире Соколова останки жертвы.