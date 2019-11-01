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15 лучших: финалисты конкурса «Юная звезда» готовятся к финалу

Карина Харитонова
23:14 01.11.2019
Финал всероссийского детского вокального конкурса «Юная звезда» выйдет в эфир 4 ноября в 10.30 на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК Звезда

Лучшие исполнители со всей России все ближе к финалу конкурса «Юная Звезда». Конкурсантов было несколько сотен, а осталось всего 15.  

Идеальными артистами себя они пока не считают, хотя каждый бывал на сцене уже не раз. Так что перед новым выходом они, кажется, совсем не волнуются. Кто-то осваивает новые инструменты, а кто-то играет на импровизированных. У Ислама Балкоева вместо барабанов - коробки из-под обуви.

«Я играю на барабанах, чтобы себя успокоить и зарядиться энергией. Я получаю от этого кайф», - делится Ислам.

Манижа Аминова любит рок-музыку. С этим жанром и приехала на конкурс из Смоленска. И пока ей создают соответствующий песне образ, она не отрывается от смартфона - из родного города с самого утра «сыпятся» сообщения.

«Нет смысла волноваться, потому что ты по-любому лучшая, и ты порвешь всех, потому что ты не такая, как все, в тебе есть что-то особенное», - зачитывает одно из них финалистка конкурса «Юная звезда».

Во всероссийском вокальном конкурсе 15 участников, и особенный здесь каждый. Сайын занимается музыкой четыре года, и уже стремится перепеть Витаса. Для этого нужно беречь голос - он даже с нашей съемочной группой разговаривает почти шепотом.

«Просто там всяких газировок не пить, там семечки нельзя», - говорит о своей диете для голоса Сайын.

Больше всего каждому из них хочется, конечно, победить. Но стоит ли говорить, что выход в финал «Юной звезды» уже большая победа, ведь 15 лучших отобрали из нескольких тысяч.  

«Кастинг проходил по всей стране, пока, к сожалению, мы не можем объехать всех-всех-всех, поэтому большая доля была все-таки отобрана онлайн, то есть ребята присылали свои заявки из всей России», - рассказала ведущий продюсер конкурса «Юная звезда» Дарья Пиманова.

Здесь приветствуют авторские песни. Со своими композициями эти юные звезды точно не погаснут. Чтобы загорались ярче, с ними работает целая команда - хореографы, стилисты, визажисты.

Сама сцена - целая инсталляция. К тому же - оригинальная. Если не погас ни один из звездных лучей, значит - набрал 100 баллов. Идеальное выступление.

За несколько часов до выступления отрабатывают каждый номер. Причем не только конкурсанты, но и вся съемочная группа. Это 150 человек.  

«Под каждый номер прописывается экспликация, так мы ее называем, это определенные фоны, определенный свет, по определенному мы выстраиваем показ, каждый номер отдельно - это маленький такой спектакль», - отмечает режиссер-постановщик конкурса «Юная звезда» Сергей Арапетов,

В зале у каждого участника - своя группа поддержки. Но главные зрители, пожалуй, члены жюри. Не всегда добрые, зато - справедливые. Ведь это не шоу - большой вокальный конкурс. 

«Нет никакой искусственной работы с исполнителем, как это происходит, я точно знаю, на всех других конкурсах - стараются из этого раздуть какое-то необыкновенное шоу, идут какие-то подсъемки, идет масса. Я скажу, что это действительно абсолютно естественное состояние этих ребят, их возможностей, их таланта», - объяснил председатель жюри конкурса «Юная звезда» народный артист РФ Максим Дунаевский.

Не пропустите финал всероссийского детского вокального конкурса «Юная звезда» уже 4 ноября, в 10.30 на телеканале «Звезда».

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