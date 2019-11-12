«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом написал глава украинской компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что сначала «Газпром» предложил допустить инспекторов с 11 по 15 ноября, но потом якобы перенес проверку без обозначения точных дат.

«Если проверка на "Судже" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны», - говорится в сообщении.

Коболев добавил, что неготовность российской корпорации допустить украинских экспертов «очень подозрительна». Глава «Нафтогаза» допустил, что это якобы в будущем может позволить обвинить Киев в воровстве газа, который проходит транзитом через Украину в Евросоюз. Он подчеркнул, что через данную станцию идет примерно 70% российского газа в страны Европы.

Консультации Москвы, Киева и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года.

Ранее в «Газпроме» заявили, что новое соглашение с «Нафтогазом» можно заключить только при условии взаимного отказа от претензий. Так, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф российской компании на семь миллиардов долларов за якобы злоупотребление монополией на рынке транзита газа Украины.