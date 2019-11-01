Лавров обвинил США в попытке развалить систему международных договоров

Последствия действия властей США могут навести на мысль о том, что Вашингтон работает над тем, чтобы система международных договоров перестала существовать. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он пояснил, что речь идет как минимум о договорах в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В качестве подтверждения своей мысли дипломат привел выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и вспомнил, что в 2002 году США «похоронили» Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

«Уже идет информация о том, что чуть ли не официально объявлено о выходе из Договора по открытому небу. США официально приняли решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - продолжил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что так же нет ответа от Вашингтона по вопросам о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Вместе с тем он призвал международное сообщество сохранить систему, обеспечивающую стабильность и договоренности в сфере вооружений.

«На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы внесли проект такой резолюции с призывом договариваться о новых подходах, которые позволили бы всем чувствовать себя немного спокойнее, нежели сейчас», - рассказал Лавров в эфире программы «Международное обозрение» на «России 24».

Министр иностранных дел отметил, что, несмотря на голословные утверждения о том, что Россия испытала ракету 9М729 на запрещенную ДРСМД, никаких доказательств тому Запад не предоставляет. Та же ситуация, по его словам, происходит и со Скрипалями, в отравлении которых безосновательно обвиняют РФ, и с ОЗХО, где продвигают версии о применении сирийским правительством химического оружия.

Лавров подчеркнул: позиция России прозрачна, в том числе и по вопросам нового вооружения.