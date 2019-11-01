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«Не в силе Бог, а в правде»: Лавров рассказал об интересах РФ на Ближнем Востоке

Наталья Вальханская
23:30 01.11.2019
Как подчеркнул глава МИД, с этим регионом РФ связывают духовные, экономические, культурные и политические узы.
© Видео: Россия 24 © Фото: Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress

Россия готова выступать в качестве медиатора и гаранта в Сирии, так как один из основных интересов Москвы - иметь стабильный, устойчивый и предсказуемый Ближний Восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как подчеркнул глава МИД, с этим регионом РФ связывают духовные, экономические, культурные и политические узы. Министр напомнил, в частности, о солидарности в борьбе за деколонизацию Африки. Также, по словам Лаврова, наша страна имеет интерес с точки зрения христианских традиций на Ближнем Востоке.

Кроме того, и СССР и Россия активно сотрудничали с государствами этого региона в восстановлении их экономики, народного хозяйства, подчеркнул дипломат.

«С Египтом в ближайшее время будет открыто строительство российской промышленной зоны прямо на берегу Суэцкого канала. Уже более 20 крупных компаний записались в качестве ее будущих резидентов», - отметил он в программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

Лавров добавил, что интерес к аналогичному проекту высказывают и другие страны Африки, в том числе Намибия.

«Поэтому нам этот регион - Ближний Восток и Север Африки - нужен как партнер, с которым мы можем взаимовыгодно сотрудничать, обеспечивать интересы христиан, в том числе в целях паломничества наших граждан», - резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров назвал «неграмотным и близоруким» попытки представить линию России в Сирии и в регионе в целом, как «проявление неких наших искусственных поползновений, амбиций».

«У нас ценности, наверное, впитанные еще с молоком матери и завещанные нашими предками. Это ценности суверенитета, но еще, я бы сказал, добра и справедливости, правды. «Не в силе Бог, а в правде», – как сказал герой фильма «Брат-2»», - заключил министр иностранных дел.

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