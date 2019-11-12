Жгли цветы и портреты: националисты осквернили мемориал у одесского Дома профсоюзов

Украинские националисты разгромили мемориальный комплекс, который жители Одессы установили в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов.

Инцидент произошел 11 ноября. Кадры с места были опубликованы в Сети. На них запечатлено, как одна из прохожих просит молодых людей остановиться, но те продолжают жечь цветы и оставленные у забора вещи.

Как пишут украинские СМИ, действия националистов стали ответом на схожий инцидент, произошедший накануне, когда неизвестные разбили памятную доску в честь участника «Правого сектора»* Игоря Иванова.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ