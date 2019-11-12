Летевших транзитом через Китай россиян массово задержали в аэропорту Гуанчжоу

Россиян, которые летели из Иркутска через китайский Гуанчжоу, предположительно, в разные страны, не выпускают из зала без объяснения причины.

По предварительным данным, речь идет о 10-20 гражданах России, которые воспользовались услугами авиакомпании S7. Как рассказали «Звезде» сами пассажиры, в Гуанчжоу у них должна была быть пересадка, но вместо того, чтобы ожидать нового вылета в комфортабельной зоне, их посадили в зал, где полностью отсутствует инфраструктура, и никуда не выпускают. Очевидцы даже не уверены, что в этом помещении есть санузел.

Один из россиян попытался уточнить у представителя аэропорта, почему граждан России держат в таких условиях, но четкого объяснения он не получил. Китаец лишь попросил не снимать его на видео.

При этом пассажиры, которые и раньше летали с пересадкой в Гуанчжоу, удивляются сложившейся ситуации: раньше таких инцидентов не возникало.