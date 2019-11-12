Пассажиры вступились за инвалида перед полицейским в метро Москвы

В одном из вагонов поезда московского метро полицейский попытался задержать пожилого инвалида якобы за попрошайничество, но за мужчину вступились другие пассажиры.

На кадрах видно, как сотрудник полиции призывает инвалида выйти с ним из вагона, но его требуют не трогать стоящие рядом женщина и мужчина. С последним у полицейского завязалась перепалка, в результате которой представитель правоохранительных органов грубо оттолкнул от себя молодого человека и поставил лицом к дверям вагона.

«Отойдите от меня на метр!» - требует полицейский от мужчины, который, хоть и стоял рядом, но не проявлял физической агрессии.

В этот момент пассажирки помогли уйти в другой конец вагона инвалиду. Одна из снимавших инцидент назвала номер нагрудного знака полицейского – 1806. Кроме того, на видео, опубликованном на канале «Расстрига», слышно, как объявляют станцию «Комсомольская».

По данному факту УВД на ММ ГУ МВД России по Москве проводит проверку, сообщили «Звезде» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.