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Фламинго сбился с курса и очутился в Якутии: видео

Дарья Михалина
02:27 12.11.2019
Прилетевшую птицу поймали коневоды около одного из водоемов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Якутские коневоды спасли фламинго, случайно залетевшего в регион. Экзотическое пернатое доставили в ветеринарный участок города Нюрба, где ему окажут необходимую помощь.

«Звезда» публикует кадры с редкой птицей, оказавшейся в Якутии.

«Видно, что птица исхудала, не ела несколько дней. Выпадают перья, скорее всего из-за нехватки еды», - рассказал ветеринар Игнатий Андреев.

Он добавил, что фламинго уже проставили ряд уколов и дали витамины.

Предположительно, птица сбилась с курса и как следствие очутилась в Якутии. Последний подобный случай был зафиксирован 30 лет назад - в 1989 году.

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