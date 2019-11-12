Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США

Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Соединенных Штатов, Бурков находился под стражей и ожидал первичной явки в суд. Он начался в 14.00 по местному времени (в 22.00 по Москве).

Заседание проходит в федеральном суде Александрии в штате Вирджиния. Как передает РИА Новости, россиянин уже предстал перед судом. Ему грозит до 30 лет тюрьмы по 5 обвинениям в хакерстве.

Российский МИД в связи с решением Израиля выдать Буркова США выразил сожаление. Как отметили в ведомстве, подобные действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями между Россией и Израилем, которые в последние годы динамично развиваются.

Напомним, россиянина арестовали в декабре 2015 года. Мужчину задержали в международном аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США. Его подозревают в киберпреступлениях.