В Москве похоронили Пашу Фейсконтроля

На закрытом кладбище в столице похоронили Пашу Пичугина, который был известен по имени Паша Фейсконтроль.

Проститься с Пичугиным пришли его друзья и родные, а также самые известные люди «ночной Москвы». Похоронили его в районе площади Ильича на Старообрядческой улице, сообщает «СтарХит».

Клубный промоутер скончался 9 ноября в возрасте 38 лет. По предварительным данным, у мужчины мог оторваться тромб после операции на ноге. Пичугин находился дома и успел вызвать скорую помощь. У Пичугина остались 80-летняя мать и дочь Полина, с матерью которой он развелся.

Паша Фейсконтроль начал работать в клубах в возрасте 16 лет, раздавая флаеры. Он был лично знаком со многими российскими звездами и представителями клубного бизнеса в столице. Промоутер стал известен тем, что мог отказать в праве пройти в клуб кому угодно.