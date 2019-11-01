Трамп заявил о наличии точных данных о новом лидере ИГИЛ*

У ИГИЛ* появился новый главарь после того, как американские военные ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«У ИГ* новый лидер, и мы точно знаем, кто он!» - пишет он в Twitter.

Напомним, о нейтрализации лидера боевиков американский президент сообщил 27 октября. По его словам, террорист взорвал себя сам в момент, когда военные США подобрались к его убежищу в Идлибе. Чтобы удостовериться в том, что ликвидирован был именно аль-Багдади, Пентагон провел ДНК-тест.

Позже СМИ боевиков также подтвердили смерть лидера. Тем не менее, президент Сирии Башар Асад не верит сообщением об убийстве террориста, так как официальный Дамаск никак не взаимодействовал со Штатами.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая группировка.