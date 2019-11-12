Сбившая мальчика в Балашихе Алисова вышла на свободу

Сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе в 2017 году женщина вышла на свободу и живет в родном городе Балашове.

Как сообщает RT, об этом сообщили в колонии-поселении, где Ольга Алисова отбывала срок. Виновница ДТП покинула исправительное учреждение по окончании срока уже 11 ноября.

Трагедия случилась 23 апреля 2017 года в Балашихе. Местная жительница Ольга Алисова на скорости не менее 20 км/ч сбила в одном из дворов шестилетнего мальчика и протащила за собой несколько метров. Ребенок скончался на месте.

Дело получило широкий резонанс после того, как первичная судмедэкспертиза якобы обнаружила «концентрацию этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения» в крови ребенка. По факту экспертного заключения СКР возбудил уголовное дело о халатности.

Алисова была приговорена к трем годам заключения в колонии-поселении. Женщина подавала прошения об УДО, однако они были отклонены.