Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер на нескольких языках ответил на вопрос журналиста о том, намерено ли руководство ведомства «отомстить» подполковнику Александру Виндману, который дал показания в конгрессе по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Одно из слов было на русском языке.

Журналисты несколько раз повторили данный вопрос, и затем еще раз уточнили, закончится ли карьера Виндмана.

«No, нет, nein. Какой язык вам подходит?», - сказал Эспер.

Виндман состоял в Совете нацбезопасности в Белом доме и слушал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого разговора начался процесс импичмента. Поводом стало возможное давление американского лидера на коллегу из Украины относительно расследования дела в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.