Экс-президент Боливии Моралес приземлился в аэропорту Мексики

Мексика предоставила политическое убежище добровольно ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Самолет с экс-президентом приземлился в аэропорту страны. У трапа его встречал глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

До этого Эбрард заявил журналистам, что Моралес принял предложение Мексики и запросил устно и формально политического убежища в этой стране. При этом глава МИД призвал международное сообщество гарантировать безопасность Моралесу.

Согласно международному праву, Моралесу должна быть предоставлена охранная грамота и гарантии, что жизнь и здоровье президента не будут поставлены под угрозу. Прямо у трапа экс-глава Боливии заявил, что решение президента Мексики предоставить политическое убежище спасло ему жизнь, так как на него готовилось покушение.

Эво Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся в Боливии после президентских выборов. О его победе на выборах ЦИК страны объявил уже после первого тура, однако его основной соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.