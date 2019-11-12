Не пытайтесь «пройти в миллиметре»: московских водителей предупредили о гололеде
В ближайшую ночь температура воздуха в столице опустится до минусового значения.
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Водителям в Москве стоит быть осторожнее на дорогах. Как предупредил столичный Центр организации дорожного движения, в грядущую ночь температура воздуха в городе составит -1 градус. Возможны заморозки и гололед.
«Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию», - отмечается на странице ЦОДД в Twitter.
Cпециалисты также в шутку добавили, что «это не тот день, когда стоит гордиться умением «пройти в миллиметре»: «Если только пешком и в метро».
До этого синоптики предупредили, что в последние десять дней ноября в Москву могут прийти «арктические морозы».