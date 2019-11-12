Instagram запустил функцию-аналог TikTok

В соцсети Instagram расширили функции для Stories, добавив возможность записи видео с музыкой и наложением эффектов, наподобие китайского сервиса TikTok.

Как пишет TechCrunch, нововведениями могут воспользоваться только жители и гости Бразилии, но в будущем они будут доступны всем пользователям. Функция Instagram Reels даст возможность наложить музыкальный фрагмент из коллекции Facebook на свое 15-секундное видео. Также пользователи смогут добавить спецэффекты и всплывающие подписи.

Кроме того, для создания короткого видеоролика, отмечает портал, можно позаимствовать звук из клипа другого пользователя и создать ремикс. После завершения редактирования ролик можно будет опубликовать, либо разослать друзьям. Самые популярные ролики будут отображаться в специальной вкладке.

В прошлом году похожий сервис появился в Facebook. В Lasso можно записывать песни под фонограмму и отправлять 15-секундные видео друзьям.