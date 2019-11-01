В ЦПВС рассказали о маршрутах патрулирования на севере Сирии

Совместными усилиями России и Турции продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

«1 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Шейх-Мансур - Гир-Батли - Рашек - Киджла - Джавхария западнее города Камышлия провинции Эль-Хасака», - заявили в Центре по примирению враждующих сторон.

Продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак - Кобани - Коран на северо-востоке провинции Алеппо.

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

«31 октября зафиксировано 14 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Эль-Харука, Чекурджак, Калаз-Тахтани, Санджека, Бейт-Лукман провинции Латакия; Эс-Салихия, Кафер-Айн, Шарджа провинции Идлиб; Хуайз, Дар-Хардата провинции Хама», - отметили в ЦПВС.

Также обстрелам террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* и иностранных боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат провинции Латакия. Среди сирийских военнослужащих жертв нет.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам») - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.