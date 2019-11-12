Спустя 10 лет юноша получил ответ на послание в бутылке, брошенной в океан

Американец получил ответ на послание, которое он написал в 2010 году, поместил в бутылку и бросил в океан в городе Рокпорт штата Массачусетс.

Когда Максу Вреденбургу было десять лет, он написал письмо, в котором попросил ответить на него тому, кто найдет бутылку. Мальчик указал свой адрес и имя.

«Я люблю яблоки. Я люблю пляж, мой любимый цвет синий. Я люблю животных. Мне нравятся автомобили. Мне нравится космос», - было сказано в послании.

© VredenburghMax, Twitter

Американец очень удивился, когда спустя 9 лет он получил ответ. Он уже забыл о том, что выбросил бутылку в океан. Как вдруг ее нашли на атлантическом побережье Франции. Ее нашли 10 октября между городами Конти и Мимизан.

«Прошло девять лет, чтобы преодолеть разделяющие нас шесть тысяч км. Ты вырос за это время, сейчас тебе 19 лет», - написал Ж. Дюбуа.

© VredenburghMax, Twitter

Публикация с письмами набрала уже более полумиллиона лайков и около 136 тысяч репостов.