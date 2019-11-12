Назначена дата следующей встречи контактной группы по Донбассу
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске с сентября 2014 года.
© Фото: Alexander Rekun Global Look Press
Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики по завершении очередного заседания.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске трехсторонней контактной группы.
С сентября 2014 года было принято уже три документа, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются и после соглашений о перемирии.