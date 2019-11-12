Минюст РФ внес «Человек в беде» в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных иностранных организаций неправительственную Člověk v tísni («Человек в беде»).

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, чешская организация была включена в перечень признанных нежелательными в России 12 ноября 2019 года на основании решения заместителя генпрокурора РФ от 7 ноября.

Таким образом, «Человек в беде» стала 19-й организацией, деятельность которой признали в РФ нежелательной.

«Человек в беде» была создана в 1992 году и действует более чем в 30 странах. Главная цель работы ее состоит в «оказании помощи в кризисных точках» и содействии развитию демократии и прав человека в мире. Как пишет РБК, в 2016 году власти ДНР отозвали аккредитацию у организации из-за игнорирования требований программ по выдаче гуманитарной помощи.