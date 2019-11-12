Трасса Тюмень-Омск перекрыта после огненного ДТП с фурами: видео

В Люблинском районе Омской области лоб в лоб столкнулись две фуры, после чего оба транспортных средства загорелись, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Авария произошла около восьми вечера на 591 км трассы Тюмень-Омск. По предварительным данным, один из водителей не выдержал дистанцию во время руления, в результате чего и произошло столкновение.

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В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. На место направляются две пожарные машины и шесть спасателей. Трасса была перекрыта. Два человека были госпитализированы.

По данным экстренного ведомства, один грузовик перевозил бумагу, второй - товары народного потребления.