Трасса Тюмень-Омск перекрыта после огненного ДТП с фурами: видео
Один из грузовиков перевозил бумагу, во второй фуре оказались товары народного потребления.
© Видео: Камеры ДПС Омск, ВКонтакте © Фото: пресс-служба МЧС РФ
В Люблинском районе Омской области лоб в лоб столкнулись две фуры, после чего оба транспортных средства загорелись, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Авария произошла около восьми вечера на 591 км трассы Тюмень-Омск. По предварительным данным, один из водителей не выдержал дистанцию во время руления, в результате чего и произошло столкновение.
В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. На место направляются две пожарные машины и шесть спасателей. Трасса была перекрыта. Два человека были госпитализированы.
По данным экстренного ведомства, один грузовик перевозил бумагу, второй - товары народного потребления.