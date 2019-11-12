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Россия выпустит вакцины от лихорадки Эбола для Конго

Василиса Морозова
19:45 12.11.2019
Глава правительства в шутку заявил, что те, кто не привился от гриппа, могут воспользоваться вакциной от лихорадки Эбола.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию генетических технологий в РФ дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократичной Республики Конго.

В центре вирусологии и биотехнологии под Новосибирском обсуждали вакцины будущего и другие уникальные российские разработки. Премьеру показали работу лаборатории обратного генома, где создают прививки. Сотрудники работали в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, которая унесла тысячи жизней.

Именно российские ученые создали лучшую вакцину против этой болезни, причем без побочных эффектов и с гарантированным иммунитетом.  Сейчас зафиксирована новая вспышка. Сотрудники центра доложили, что предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тысяч доз для поставок в африканские страны.

«Начинайте. Очень важная задача», - отметив Медведев, дав символический старт производству.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.

Кроме того, Медведев поставил перед учеными задачу - в рамках нацпроекта «Наука» войти в пятерку лучших исследователей в мире. Для этого правительство выделит более 11 млрд рублей.

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