Россия выпустит вакцины от лихорадки Эбола для Конго

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию генетических технологий в РФ дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократичной Республики Конго.

В центре вирусологии и биотехнологии под Новосибирском обсуждали вакцины будущего и другие уникальные российские разработки. Премьеру показали работу лаборатории обратного генома, где создают прививки. Сотрудники работали в Африке во время вспышки лихорадки Эбола, которая унесла тысячи жизней.

Именно российские ученые создали лучшую вакцину против этой болезни, причем без побочных эффектов и с гарантированным иммунитетом. Сейчас зафиксирована новая вспышка. Сотрудники центра доложили, что предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тысяч доз для поставок в африканские страны.

«Начинайте. Очень важная задача», - отметив Медведев, дав символический старт производству.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.

Кроме того, Медведев поставил перед учеными задачу - в рамках нацпроекта «Наука» войти в пятерку лучших исследователей в мире. Для этого правительство выделит более 11 млрд рублей.