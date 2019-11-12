В Татарстане построили пешеходный мост из пластика

Понтонный пешеходный мост из пластика через реку Шешма торжественно открыли в селе Елантово Нижнекамского района Татарстана.

Местные жители ждали это сооружение из ярко-голубого материала около 20 лет. В честь открытия чиновники построили арку из шариков и даже устроили концерт.

Радоваться жителям придется недолго, поскольку мост не рассчитан на холода и с первым снегом и льдом, то есть уже через несколько дней, его разберут до весны. При этом понтонная переправа рассчитана только для пешеходов. Даже на велосипеде по ней нельзя проехать.

«Зимой, когда уже будет ледовый переход через Шешму, будем убирать центральные конструкции, а после ледохода - снова устанавливать», - рассказал глава Елантовского сельского поселения Раиф Гайнутдинов РИА Новости.

Мост построили за счет частных инвестиций, которые привлек один из депутатов. Он стоил около 2,5 миллионов рублей. В селе когда-то была переправа, но конструкция давно износилась, поэтому людям приходилось делать крюк в несколько километров.