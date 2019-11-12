Камеры-треноги и синяя прерывистая: в России проведут реформу дорожных знаков

В следующем году на дорогах РФ начнут действовать поправки к правилам установки дорожных знаков. Новую редакцию ГОСТа разработал институт РосдорНИИ по заказу Росавтодора.

По данным «Коммерсанта», с 2020 года планируется запретить установку знаков «Уступи дорогу», «Главная дорога» и «Конец главной дороги» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном, поскольку это ухудшает информативность. В то же время будет разрешено размещение нескольких знаков на одном поле. Например, знака «Парковка» с табличкой «Инвалид» или «Платные услуги». А платные парковки можно будет обозначать синей прерывистой разметкой 1.7.

Также на дорогах появятся совершенно новые знаки: это мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне, которые будут обозначать переносные камеры-треноги. Таблички будут закрепляться на временных переносных опорах или информационных щитах.

По плану, новые стандарты начнут действовать в первом квартале 2020 года. Одновременно будут внесены и изменения в ПДД.