Украинский депутат пришел в Раду в костюме Джокера
Появление Илья Кивы в маске суперзлодея вызвало смех среди парламентариев.
© Фото: kivailya, Facebook
Народный депутат от «Оппозиционной платформы» Илья Кива явился на заседание украинского парламента в резиновой маске Джокера.
Депутат под маской главного антигероя вселенной DC Comics опубликовал фотографию в образе. По всей видимости, он хотел эпатировать коллег и общественность.
«Каждый из нас сегодня немного "Джокер"», - написал Кива.
Позднее депутат решил снять маску и водрузил ее на трибуну, где в тот момент выступал нардеп Сергей Рудык, сообщает «Страна.ua».