В Кремле позитивно оценили процесс разведения сил в Донбассе

В Кремле позитивно оценили разведение сторон в Петровском и Золотом в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которые происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что вот это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате», - сказал представитель Кремля.

Украинские силовики и ополченцы завершили отвод вооружения и техники на положенное расстояние в районе Петровского. Весь процесс с учетом аналогичной процедуры в Золотом занял две недели. Причем боевые действия периодически возобновлялись на отдельных участках линии разграничения.

Кроме того, украинская сторона активно минирует приграничные районы. Только вокруг Петровского силовики установили больше четырехсот фугасов.

В 2016 году контактной группой по урегулированию ситуации на Украине было подписано рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе Золотого и Петровского прошел в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ЛНР и ДНР многократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, которые были зафиксированы миссией ОБСЕ.