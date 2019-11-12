Телефон пропавшей в Ставрополье школьницы нашли в лесу

Следователи СК РФ по Ставропольскому краю вместе с полицейскими ведут поиски 16-летней школьницы, пропавшей утром 11 ноября. В 7:30 девушка ушла из дома в школу и не вернулась.

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К поискам подключились спасатели, поисковый отряд «Лиза Алерт» и неравнодушные граждане.

«К настоящему времени в лесополосе обнаружен завернутый в полиэтиленовый пакет мобильный телефон, предположительно принадлежащий пропавшей девушке», - сообщается на сайте СК по Ставропольскому краю.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят сообщить об этом в территориальные отделы Следственного комитета по телефону 26-25-28, полиции - 02, либо на телефонную линию СКР «Ребенок в опасности» 123, 8-800-100-25-01.