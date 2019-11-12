Поджог микроавтобусов в подмосковном Раменском попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные подожгли микроавтобусы в подмосковном Раменском.

В настоящее время правоохранители разыскивают двух пироманов, устроивших большой пожар. Полиция не исключает, что причиной поджога стал спор хозяйствующих субъектов. Стало известно о конфликте между соучредителями компании, владеющими микроавтобусами Ford Transit.

В ночь на 12 ноября на автостоянке в Раменском сгорели 13 микроавтобусов, оснащенных камерами видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit. Автопарк был полностью уничтожен.