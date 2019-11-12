В Южной Корее возбудили дело на россиян за прыжки с небоскребов

Двоих русских бейсджамперов обвиняются в незаконном проникновении после прыжков с крыш небоскребов в Пусане в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на полицию.

По информации властей, 10 ноября двое мужчин по очереди спрыгнули с крыши 42-этажного отеля в районе Хэундэ и приземлились в стороне железнодорожных путей. Местные жители об этом случае сообщили в полицию. После сообщений от местных жителей правоохранительные органы начали расследование.

«Подозреваемые заявили, что не знали, что в Южной Корее подниматься на крышу - преступление, однако это явное незаконное проникновение. Прыжки с крыши зданий являются своего рода спортом и не могут быть наказуемы, если не принесли вреда другим людям, однако это опасное поведение в самом центре город, поэтому мы решили выдвинуть обвинения», - рассказали в полиции.

В своих аккаунтах российские бейсджамперы на протяжении нескольких лет выкладывают снимки прыжков с разных зданий, стен и заводов по всему миру. Полиция предполагает, что мужчины приехали в Пусан, чтобы спрыгнуть со 101-этажного жилого комплекса LCT высотой 413 метров.

Так как россияне пробирались на крыши зданий, не получив разрешения у администрации, их обвинили в незаконном проникновении. Возбуждено уголовное дело без задержания, но подозреваемым на 10 дней запретили выезд из страны, сообщает РИА Новости.

Южнокорейское законодательство за такое правонарушение предусматривается наказание в размере штрафа до 5 миллионов вон (примерно 4,2 тысячи долларов) или заключение сроком до 3 лет. Предположительно, после соответствующего наказания российским бейсджамперам разрешат вернуться на родину.