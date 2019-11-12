В Подмосковье неизвестный мужчина обливает кнопки домофона кислотой

В городе Московский, который находится в пяти километрах от Ново-Переделкино, неизвестный мужчина обливает кнопки домофонов кислотой.

После прикасания к устройству у человека образуется ожог первой степени. Эффект наступает не сразу - если руками потом прикоснуться к телу или к глазам можно получить ожог. Об этом сообщается на в группе «Ближнее Переделкино» в социальной сети «ВКонтакте».

© ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры с камеры видеонаблюдения, на них видно, как человек подходит к подъезду и поливает домофон какой-то жидкостью. Инцидент произошел по адресу город Московский, Радужный проезд, дом 1, подъезд 4. Экспресс-лаборатория МЧС выявила, что составе жидкости находится серная кислота и неизвестные примеси.

После этого у консьержа, который вышел посмотреть, что случилось, ожоги первой степени лица, рук, при попытке зайти обратно в подъезд у него расплавился ключ от домофона.

© ТРК "Звезда"

По словам местных жителей, в подъезде чувствуется «стойкий невыносимый запах», который вызывает тошноту и головокружение. В настоящее время выясняется, кто еще получил ожоги, прикоснувшись к кнопкам домофона.

Жильцы дома предположили, что возможно, неизвестный мужчина таким образом борется с нелегальным хостелом, который расположен в этом здании.