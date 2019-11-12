Лавров назвал «изобретением Запада» определение РФ как мирового полицейского

«Москва - не мировой полицейский», а подобные обвинения являются «изобретением Запада». Такую точку зрения озвучил Сергей Лавров на панельной дискуссии Парижского форума мира.

Глава МИД РФ напомнил, что сирийский кризис начался с преступлений, совершенных на Ближнем Востоке странами Запада, а именно со вторжения в Ирак, где позже набрала силу группировка ИГИЛ*. Россия же всегда действует строго в рамках международного права, констатировал министр.

«Когда правительство Сирии было практически свергнуто террористами и президент Сирии Асад попросил нас помочь, мы, конечно, помогли. И мне кажется, что мы приняли правильное решение. Ведь кроме Идлиба и нескольких частей Евфрата террористы потеряли контроль над этой страной, и сейчас в Сирии правит правительство», - отметил Лавров.

Глава МИД добавил, что Россию постоянно обвиняют во всем, что происходит в мире. По его словам, странно, что Москве еще не поставили в вину политический кризис в Боливии.

*деятельность запрещена на территории РФ.