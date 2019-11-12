«Господа, автобус дальше не идет»: в Нижнем Новгороде произошло странное ДТП

Иномарка подрезала маршрутный автобус и врезалась в дерево в Нижнем Новгороде.

Авария произошла в Сормовском районе города около 10 утра 12 ноября. Автобус ехал по улице Коминтерна в сторону центра. На кадрах с видеорегистратора видно, как слева выехал легковой автомобиль и подрезал маршрутку.

Водитель транспортного средства успел среагировать и остановился. Однако дальше транспортное средство не поехало.