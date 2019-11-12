«Господа, автобус дальше не идет»: в Нижнем Новгороде произошло странное ДТП
В Нижнем Новгороде водитель маршрутки успел затормозить после того, как его подрезала легковушка.
© Видео: Новости Нижнего Новгорода, Youtube © Фото: Новости Нижнего Новгорода, Youtube
Иномарка подрезала маршрутный автобус и врезалась в дерево в Нижнем Новгороде.
Авария произошла в Сормовском районе города около 10 утра 12 ноября. Автобус ехал по улице Коминтерна в сторону центра. На кадрах с видеорегистратора видно, как слева выехал легковой автомобиль и подрезал маршрутку.
Водитель транспортного средства успел среагировать и остановился. Однако дальше транспортное средство не поехало.
«Господа, автобус дальше не идет», - невозмутимо сказал водитель.