«Руки-базуки» лишился знаменитых бицепсов

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», избавился от синтола.

Мужчина давно хотел сделать операцию, но хирурги не брались за сложный случай. Когда у Терешина началось воспаление, врачам ничего не оставалось, как провести хирургическое вмешательство. Экстренную операцию он перенес в одной из московских клиник и в настоящее время проходит период восстановления. Теперь руки Терешина находятся в нормальный вид - медикам удалось выкачать из них синтол и другие вещества.

Представитель 23-летнего мужчины пока не комментирует его состояние.

«Пока никакой информации дать не могу», - рассказал источник «StarHit».

Терешин прославился в Сети после серии телепрограмм, в которых он рассказывал, каким образом был достигнут эффект «рук-базук». Терешин злоупотреблял инъекциями синтола, что, по его мнению, помогало создать эффект накачанных мышц.