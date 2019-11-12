Кошку заперли в «одиночной камере» приюта за помощь в побеге другим

Кошка по имени Квилти была «приговорена к одиночному заключению» за то, что постоянно выпускала других кошек из вольеров, помогая им сбегать из приюта в Техасе.

Серийная преступница была поймана сотрудниками Организации спасения животных Friends for Life на месте преступления, когда помогала другим «постояльцам» бежать на волю.

В приюте отметили, что Квилти проводила ночные акции, выпуская животных из вольеров. Утром приходили сотрудники организации и обнаруживали свободно гуляющих по офису кошек, которые устраивали там «хаос и разрушения».

© FriendsForLifeHouston, Facebook

Камеры наблюдения зафиксировали преступника, которым оказался Квилти. Как сотрудники приюта не пытались остановить свободолюбивую кошку, его остановило только помещение в «кошачью камеру», откуда она снова намеревалась вылезти, пишет Mirror.

«Если кто-то ищет умного кота, который ладит с собаками, но не с закрытыми дверями, то у нас вы можете его найти. Возьми его домой. Пожалуйста…», - такое сообщение опубликовали сотрудники приюта.

А пользователи соцсетей потребовали освободить политзаключенного Квилти и запустили хештег #FreeQuilty.