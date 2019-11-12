Таяние арктических льдов спровоцировало распространение смертельного вируса

Ученые из США связали сокращение арктического морского льда с появлением смертельного вируса. Специалисты из Калифорнийского университета в Дейвисе рассказали, что в 2002 году вирус чумы морских свиней (PDV) вызвал гибель тысяч морских котиков в Северной Атлантике. А через два года тот же патоген был выявлен у морских выдр на Аляске. Это заставило ученых задуматься над тем, каким образом распространяется вирус.

Ученые сделали вывод, что изменение объемов морского льда могло открыть пути для контактов между арктическими и субарктическими тюленями, который до этого был невозможен. Это, в свою очередь, позволило вирусу проникнуть в северную часть Тихого океана.

Авторы заметили, что пики заражения инфекцией пришлись на 2003 и 2009 год, что совпало с сокращением площади арктического морского льда. Как предупредила одна из авторов доклада, распространяемая инфекция может угрожать жизни морских млекопитающих в северной части Тихого океана, так как патогены получают новые возможности пересекать Северную Атлантику.