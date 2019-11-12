В Кремле отреагировали на идею Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

В Кремле поблагодарили партнеров из Казахстана, в частности, первого президента республики Нурсултана Назарбаева, за усилия по налаживанию российско-украинских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако в настоящее время все сосредоточены на подготовке переговоров в «нормандском формате». А для этого необходимо, чтобы все минские договоренности были выполнены. Дело в том, что встреча ради встречи принесет мало пользы, поэтому ее надо хорошо подготовить, пояснил представитель Кремля.

«Президент Путин является сторонником реанимации этих отношений, их возвращения в нормальное русло. Но вместе с тем это невозможно сделать без взаимности со стороны Киева», - подчеркнул Песков.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на территории республики.