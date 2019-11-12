«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» нарушает часть правил, касающихся провоза ручной клади, что приводит к ухудшению уровня обслуживания пассажиров. К такому выводу пришли специалисты Ространснадзора в ходе внеплановой проверки лоукостера.

В связи с выявленными нарушениями «Победе» предписано привести данные правила в соответствие с требованиями воздушного законодательства.

«Внутренние правила перевозки, действующие в компании, не соответствуют требованиям воздушного законодательства, в связи с чем было выдано предписание перевозчику - привести эти правила в соответствие», - цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Как уточнил представитель Ространснадзора, внеплановая проверка была проведена после обращений пассажиров, а также одного из депутатов Госдумы. При этом в апреле подобная проверка в «Победе» уже проводилась, однако тогда никаких нарушений выявлено не было.

Напомним, в феврале «Победа» установила новые требования к провозу вещей в салоне самолета. Согласно им у пассажиров есть два варианта провоза вещей на борту: без ограничений веса и типа провозимых предметов, однако в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см, или одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см.