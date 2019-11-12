«Мы его потеряли навсегда»: родители обвиняемого в убийстве доцента СПбГУ

Родители историка-бонапартиста Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки, заявили, что потеряли сына навсегда и больше его не увидят.

Родители Соколова гордились сыном и радовались, видя, как двигается его карьера, поскольку именно они привили ему любовь к Франции. Как они рассказали в интервью «Пятому каналу», увлечение любителя истории Наполеоном переросло в дело всей жизни, даже в маниакальную страсть. Недавно он отметил 40 лет работы в институте истории СПбГУ.

«Я знала одного очень знаменитого историка... У него было очень много книг про Наполеона, всяких репродукций. Он с ним ходил, занимался, был его другом», - вспомнила мать обвиняемого Людмила Соколова.

По словам врача-психиатра Влады Титовой, историк серьезно говорил о том, что он является «перерождением Наполеона Бонапарта», нисколько не шутя. Однако все люди в его окружении привыкли к такой особенности Соколова.

Увлечение историка помогло ему познакомиться с Анастасией Ещенко. По словам матери подозреваемого, 24-летняя девушка ревновала ее 63-летнего сына к его детям от первого брака.

«Она ему такие скандалы закатывала, а он взрывной и эмоциональный. Он говорит: "Мама, я не знаю, что делать"», - добавила Людмила Соколова.

Все эти гипотезы категорически опровергают родители зверски убитой аспирантки, утверждая, что Соколов был вменяем. По словам Галины Ещенко, историк хладнокровно убил девушку, расчленил тело и попытался избавиться от улик.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Олега Соколова на два месяца по подозрению в убийстве Анастасии Ещенко - до 8 января 2020 года. Во время заседания подозреваемый признался в содеянном, отметив, что Ещенко превратилась в «чудовище из сказки». Расследование дела продолжается.

Однако родители Олега Соколова заявили, что больше никогда его не увидят, так как потеряли сына навсегда.