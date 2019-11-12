Венеция ушла под воду: видео

Из-за затяжных проливных дождей центр Венеции оказался затоплен.

Пользователи Сети публикуют видео из города. На кадрах видно, что многие магазины и кафе оказались в воде. Знаменитую площадь Сан-Марко также затопило.

Из-за разгула стихии во вторник не работают детсады. Во многих отелях туристам предлагают приобрести сапоги выше колена, сообщает агентство Associated Press.

По информации синоптиков, вечером во вторник ожидается очередной дождевой заряд, он в основном затронет северо-восток Италии и Сицилию.