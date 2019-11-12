Кадры пожара в Раменском, где сгорели 13 автомобилей с камерами фиксации

Жуткий пожар, произошедший минувшей ночью на автостоянке в Раменском, сняли на видео очевидцы. На кадрах видны автомобили, полыхающие, словно спички. При этом масштаб возгорания огромен: огнем объяты 13 автомобилей.

Напомним, на стоянке располагались дорожные микроавтобусы, оснащенные камерами видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit. Пожар уничтожил автопарк полностью со всем содержимым.

Как сообщает МЧС по Московской области, происшествие случилось около завода «Агропром» в поселке Дружба.

Ранее источник «Звезды» в правоохранительных органах рассказал, что причиной пожара стал поджог. По словам работников парковки, его устроил неизвестный мужчина.