Турист серьезно пострадал после ДТП с жирафом в ЮАР

Серьезное ДТП с участием жирафа произошло в Национальном паре Крюгера в ЮАР.

© SANParksKNP, Twitter

Микроавтобус с 13 туристами, ехавший на сафари, сбил жирафа. От удара животное весом почти 750 килограммов и высотой 5,5 метров отбросило на проезжавший рядом кемпер, в котором ехали гражданин Швейцарии и его жена. В результате аварии передняя часть и крыша машины были раздавлены. Животное не выжило.

© SANParksKNP, Twitter

Приехавшие на место медики смогли стабилизировать состояние швейцарца и доставили его на вертолете в больницу в Нельспруте. Повреждения оказались очень серьезными, поэтому его пришлось перевезти в клинике в Йоханнесбурге.

© SANParksKNP, Twitter

Супруга пострадавшего и два туриста из микроавтобуса получили незначительные травмы. Сейчас ведется расследование ЧП, говорится в Twitter Национального парка.