Росфинмониторинг будет системно следить за реализацией нацпроектов

В России запущена новая система контроля за реализацией нацпроектов. Росфинмониторинг будет следить, как именно распределяются выделенные государством средства.

Об этом 12 ноября российскому президента Владимиру Путину доложил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Механизм был разработан совместно с Казначейством. Предполагается, что он ужесточит контроль за расходом бюджетных денег, а также поможет определить, как следует поступить с недобросовестными исполнителями. Предлагается три варианта: профилактические меры, расторжение договора или возбуждение уголовного дела.

По словам Чиханчина, совместно с министерствами и ведомствами отработана группа критериев, позволяющих определить исполнителя. Практически еженедельно делается сверка информации, которая доводится до заинтересованных ведомств.