Огромная яма: в Тюмени обвалилась проезжая часть

В Тюмени в районе перекрестка улиц Харьковская и Одесская днем 12 ноября на проезжей части провалился асфальт

Как сообщает портал 72.ru, огромная 10-метровая яма образовалась на проезжей части, под землей оказалась горячая вода. В момент ЧП на аварийном участке не оказалось машин. Подъехавшие спустя пару секунд водите успели объехать опасную зону по соседней полосе.

По словам очевидцев, провал мог образоваться в связи с тем, что горячая вода из труб могла размыть грунт.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты дорожного надзора и сотрудники ГИБДД. Дорога в сторону улицы Пермякова была перекрыта.