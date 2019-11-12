Огромная яма: в Тюмени обвалилась проезжая часть
Яма образовалась за перекрестком Харьковская-Одесская в сторону улицы Пермякова.
© Видео: ЧС Тюмень, ВКонтакте © Фото: ЧС Тюмень, ВКонтакте
В Тюмени в районе перекрестка улиц Харьковская и Одесская днем 12 ноября на проезжей части провалился асфальт
Как сообщает портал 72.ru, огромная 10-метровая яма образовалась на проезжей части, под землей оказалась горячая вода. В момент ЧП на аварийном участке не оказалось машин. Подъехавшие спустя пару секунд водите успели объехать опасную зону по соседней полосе.
По словам очевидцев, провал мог образоваться в связи с тем, что горячая вода из труб могла размыть грунт.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты дорожного надзора и сотрудники ГИБДД. Дорога в сторону улицы Пермякова была перекрыта.