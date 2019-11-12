Невероятное спасение: в Карелии ребенок упал с пятого этажа и выжил
Сейчас подросток находится под наблюдением врачей.
© Видео: Артур Парфенчиков, vk.com © Фото: Артур Парфенчиков, vk.com
В городе Костомукша (Республика Карелия) 12-летний мальчик упал с крыши пятиэтажного дома. К счастью, ребенок выжил.
Инцидент произошел 8 ноября. Пострадавший вместе с другом играли на крыше одного из домой и пробовали своим силы в том, чтобы перепрыгнуть расстояние, разделяющее два соседних здания. В ходе «соревнований» один из мальчиков сорвался вниз.
Его доставили в больницу, рассказал глава Республики Артур Парфенчиков.
Подросток уже пришел в сознание. Несмотря на то, что его состояние оценивается как тяжелое, врачи верят в лучшее.
Предположительно, доступ к крыше был свободным, так как там проводились ремонтные работы.
По факту произошедшего региональное СК проводит проверку.