Невероятное спасение: в Карелии ребенок упал с пятого этажа и выжил

В городе Костомукша (Республика Карелия) 12-летний мальчик упал с крыши пятиэтажного дома. К счастью, ребенок выжил.

Инцидент произошел 8 ноября. Пострадавший вместе с другом играли на крыше одного из домой и пробовали своим силы в том, чтобы перепрыгнуть расстояние, разделяющее два соседних здания. В ходе «соревнований» один из мальчиков сорвался вниз.

Его доставили в больницу, рассказал глава Республики Артур Парфенчиков.

© Артур Парфенчиков, vk.com

Подросток уже пришел в сознание. Несмотря на то, что его состояние оценивается как тяжелое, врачи верят в лучшее.

Предположительно, доступ к крыше был свободным, так как там проводились ремонтные работы.

По факту произошедшего региональное СК проводит проверку.