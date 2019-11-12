Выпускники смогут выбрать обязательный ЕГЭ из пяти иностранных языков

В 2022 году обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку можно будет выбрать из пяти: английский, немецкий, французский, испанский и китайский.

Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ТАСС, была разработана демоверсия экзамена, состоящая из устной и письменной частей.

«Что касается ЕГЭ, то действительно с утвержденными министерством стандартами планируется в 2022 году введение обязательного иностранного языка в едином государственном экзамене», - подчеркнул Кравцов.

По его словам, в девятом классе экзамен по иностранному языку останется необязательным. Он отметил, что девятиклассники будут сдавать русский язык и математику, а также еще два экзамена - на выбор.

В пресс-службе Минпросвещения ранее заявили, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку продиктовано требованиями современного рынка труда, в связи с чем в 2022 году он станет обязательным.