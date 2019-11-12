Белым-бело: Северную Африку засыпало снегом

Жители Северной Африки играют в снежки: регион неожиданно засыпало снегом. В Алжире - сугробы и гололед, дороги замело.

По сообщениям местных пабликов и телеканалов, из-за снежного бурана десятки населенных пунктов в горах оказались отрезаны от мира. Людям не могут доставить продукты и воду, а самим жителям не добраться до других городов.

После снегопада резко понизилась температура воздуха. Людям теперь требуется теплая одежда и одеяла. На помощь к ним вместе со спасателями выдвинулись военные. Они расчищают трассы в труднодоступных районах.