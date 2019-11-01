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СК проверяет инцидент с отказавшим двигателем SSJ 100 в Тюмени

Дарья Михалина
21:50 01.11.2019
Следователи проводят осмотр места происшествия, авиасудна, опрашивают пассажиров и членов экипажа.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет проведет проверку по факту авиапроисшествия с самолетом компании «Ямал», вернувшимся в аэропорт Рощино в Тюмени из-за отказавшего двигателя.

Инцидент произошел 1 ноября. Судно следовало по маршруту Тюмень – Санкт-Петербург.

«При наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя», - говорится в сообщении ведомства.

Пилот принял решение выработать топливо и вернуть борт в пункт отправления.

Всего в самолете находилось 87 человек, никто из них не пострадал.

В настоящий момент следователи проводят осмотр места ЧП и опрашивают членов экипажа и пассажиров. Также проводится беседа с сотрудниками аэропорта, допустившими воздушное судно к эксплуатации.

«По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - заключили в региональном СК.

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