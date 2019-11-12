Разбитые окна и перевернутая мебель: видео из разгромленного дома Моралеса

В Сети появилось видео из разрушенного протестующими дома ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса.

На кадрах видно, что в коттедже разбросали вещи, перевернули и сломали мебель, выбили окна и расписали стены. В доме на момент съемки находились несколько человек, некоторые из них, судя по видео, продолжили бить стекла.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Моралес объявил об уходе в отставку после продолжительных беспорядков в стране, которые начались еще в октябре. Следом за ним от своих должностей отказались вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената и глава палаты депутатов.

Кроме того, полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса, который тот назвал незаконным. В связи с этим Мексика предоставила политическое убежище экс-президенту.